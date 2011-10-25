Могилев пояснил, что искали у экс-министра Полтавца

Обыск в жилище экс-министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА проводился в рамках фактового уголовного дела относительно использования бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Возбуждено уголовное дело по фактам финансовых преступлений при движении бюджетных средств в угольной промышленности. Там довольно большое количество структур, через которые проводились деньги. Поэтому проводился обыск», - пояснил А.МОГИЛЕВ.

Как сообщил УНИАН, обыск в жилище экс-министра В.ПОЛТАВЦА милиция проводила 19 октября.

В.ПОЛТАВЕЦ работал в должности министра угольной промышленности Украины с декабря 2007 года по март 2010 года.