Портнов: Янукович приближает Украину к мировым правовым нормам

Подписанный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ указ «О Концепции государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью» фактически работает на продолжение процесса гармонизации национального законодательства Украины с нормативно-правовой базой Европейского Союза.

Об этом сказал советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

А.ПОРТНОВ отметил, что в Концепции определены направления и механизмы реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью через формирование новых и совершенствование существующих норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и практики их применения. По его словам, речь идет также о разработке и реализации организационных мер, направленных на предотвращение появления организованных преступных группировок и их деятельности.

Говоря об одобренной другим указом Президента Национальной антикоррупционной стратегии на 2011-2015 годы, А.ПОРТНОВ подчеркнул, что ее реализация направлена на приближение Украины к современным международным нормам по борьбе с коррупцией.

«Речь идет о развитии отечественного законодательства в контексте мировых антикоррупционных стандартов, предусмотренных Конвенцией ООН против коррупции, Криминальной конвенцией о борьбе с коррупцией и дополнительным протоколом к ней - в соответствии с рекомендациями GRECO и других международных институтов», - сказал А.ПОРТНОВ.

«Своим указом Президент Украины определил принципы обеспечения Национальной антикоррупционной стратегии и основные направления ее реализации», - отметил советник главы государства.