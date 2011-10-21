Нардеп добровольно отказался от мандата

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата из фракции Народной партии Олега ПОЛИЩУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 народных депутатов из 371, зарегистрированного в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что О.ПОЛИЩУК подал заявление о сложении депутатских полномочий. Он, по словам председателя ВР, хочет сосредоточиться «на своей практической работе».

«Я думаю, это пример, когда нужно не кричать, а если есть желание, то принять соответствующее решение», - добавил В.ЛИТВИН.