Нардеп добровольно отказался от мандата
11:39, 21 октября 2011Политика
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Редкий случай Литвин ставит в пример другим
Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата из фракции Народной партии Олега ПОЛИЩУКА.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 народных депутатов из 371, зарегистрированного в сессионном зале.
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что О.ПОЛИЩУК подал заявление о сложении депутатских полномочий. Он, по словам председателя ВР, хочет сосредоточиться «на своей практической работе».
«Я думаю, это пример, когда нужно не кричать, а если есть желание, то принять соответствующее решение», - добавил В.ЛИТВИН.
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