ВР назначила внеочередные выборы

Верховная Рада Украины назначила на 22 января 2012 года внеочередные выборы руководителей органов местного самоуправления 17 населенных пунктов, но не назначила выборы Черновицкого городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не поддержали проект постановления «О назначении внеочередных выборов Черновицкого городского председателя».

Как отметил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, это решение не было принято, поскольку сейчас городской председатель, избранный на выборах 31 октября 2010 года, Николай ФЕДОРУК обжалует в апелляционном суде решение Черновицкого городского совета от 31 марта 2011 года о прекращении досрочно его полномочий.

В то же время парламент принял решение о проведении 22 января 2012 года внеочередных выборов 15 сельских, одного поселкового и одного городского председателей.