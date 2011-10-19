Сухой: Путин катастрофически неправ

Депутат из фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ считает, что Владимира ПУТИНА, в случае избрания президентом России, “ожидает собственный Майдан”.

Об этом Я.СУХОЙ сказал в интервью УНИАН, комментируя слова народного депутата Украины Тараса ЧЕРНОВИЛА о том, что когда президентом России снова станет В.ПУТИН, для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнутся «черные дни».

“Когда ПУТИН снова станет президентом России, должен быть готов к тому, что его – Владимира Владимировича ПУТИНА – ожидает собственный Майдан”, - сказал Я.СУХОЙ.

“У него еще все впереди... ПУТИН думает, что уже всех придушил или задушил. Нет. Украина похожа на Россию тем, что тоже долго запрягает, но мы запрягаем быстрее, а Россия – очень долго. Но когда уже запряжет, то уже ничего не поможет”, - добавил Я.СУХОЙ.

Он сказал, что “Виктору Федоровичу глубоко наплевать, как там на него смотрит ПУТИН - косо или нет - потому что он глава другого государства, суверенного, независимого”. По словам Я.СУХОГО, “все силы в Украине должны сплотиться вокруг него, а не ставить ему подножки”. Я.СУХОЙ подчеркнул: «Украина против ЯНУКОВИЧА» – просто дебилизм какой-то”.

Отвечая на вопрос по поводу того, что В.ПУТИН заявил, что «украинизация» российского парламента России не нужна, Я.СУХИЙ отметил: “Владимир Владимирович ПУТИН глубоко и катастрофически неправ”. “Аристотель когда-то говорил: самое худшее, что придумало человечество – это демократия, но лучшего ничего придумать нельзя. Демократия предполагает немножко балагана, потому что разные точки зрения, а особенно когда отстаиваются разные политические интересы, но вместе с тем демократия предусматривает подчинение меньшинства большинству”, - добавил депутат.

Я.СУХОЙ убежден, что В.ПУТИН должен готовиться “к Госдуме, которая будет украинизирована, причем обязательно”. По его словам, и в России существуют разные политические интересы: и энергетическое, и машиностроительное, и аграрное лобби. “Все они обязательно должны отстаивать свои интересы, в том числе бюджетное финансирование. Поэтому было бы лучше, если бы он уже сейчас перенимал наш опыт и спросил об этом Виктора Федоровича вместо того, чтобы душить нас такой катастрофической ценой на газ”, - добавил Я.СУХОЙ.

Полное интервью Я.СУХОГО размещено на сайте УНИАН.