Регионал Сухой: Виктору Федоровичу глубоко до лампочки, как там на него смотрит Путин

В последние дни информационное пространство не страдает от отсутствия новостей: очередное дело против Тимошенко, отмена визита Президента в Брюссель, подписание соглашения о ЗСТ с СНГ, встреча украинского и российского Президентов... Мы попросили оценить эти события одного из самых ярких спикеров Партии регионов - народного депутата Ярослава Сухого. Пан Ярослав, после вынесения приговора Тимошенко Янукович давал понять, что это решение не окончательное, мол, еще есть другие инстанции. Теперь он уже говорит по-другому. Почему изменилась риторика Президента, по вашему мнению? Виктор Янукович неоднократно говорил о том, что никакого вмешательства и возможности вмешаться в решение судов он не имеет. И доказательств того, что он там кому-то что-то диктует, никто не может показать. Это первое.

Второе – четко объяснено, что связывать евроинтеграцию Украины с делом Тимошенко – некорректно.

И третье – мы не слышали самой позиции Тимошенко. Она просто тупо считает себя ни в чем не виноватой, а вот приближается зима и нам придется поднять тарифы за жилищно-коммунальные услуги. И уже пришлось поднять цену на продукты питания, потому что в несколько раз выросла цена на азотные удобрения, основной технологической составляющей частью которых является природный газ. А вот наша металлургическая, трубопрокатная продукция уже стала неконкурентна, потому что чрезвычайно большая цена на энергоносители. Потому мы хотели бы услышать мнение самой Юли Тимошенко относительно этого.

Если за нее Европа, то я, например, понимаю, почему, потому что говорила и она, и ее помощники, что Тимошенко спасла Европу от замерзания. Потому вполне понятно, что Европа, Германия в частности, должны были бы быть благодарны за то, что бедная Украина, во времена переходной экономики платит больше четырехсот долларов, а они платят около двухсот долларов. Тогда ясно, что они могут быть благодарны.

Мне кажется, что дело Тимошенко к проблематике евроинтеграции никакого отношения не имеет. Все это притянуто за уши. Если это не так, есть другие судебные инстанции - поэтому пусть доказывают.

Есть еще заявления США, Британии, которые не зависят от российского газа, и тоже считают этот процесс политическим. Если это процесс политический, то спросите их, в чем здесь политика? То, что она прежний премьер? Я сегодня слышал по радио, что поймали какого-то несознательного гражданина, который на Троещине (район Киева) украл два блока сигарет и ящик баночного пива, его поймали, побили и он получил два года тюрьмы. Эта кража сопоставима с приговором? Нет. Так что, он должен был сказать, что он - оппозиция или член какой-то фракции в сельском совете или как?

Сегодня также посадили несколько членов Партии регионов, потому что боремся с коррупцией.

Эксперты говорят, что у Януковича до последнего боролись желания посадить Тимошенко или подписать Соглашение об ассоциации и "посадить" все-таки победило... Я не знаю таких экспертов. Сплетни я не буду комментировать. Никто не знает, какие у него были желания. Что значит Янукович посадил?.. Янукович никого не сажал. Никто, еще раз говорю, не может предъявить доказательства этому. Какое отношение он имеет к тому, какое решение принял Родион Киреев?

При мне на совещании фракции Партии регионов, а я член политсовета Партии регионов, Янукович ни разу не говорил о том, что нужно кого-то посадить. Он говорил лишь, что перед законом все равны.

Я не хочу защищать украинскую судебную систему. Это - отдельная тема и без валидола, как говорил Винниченко об Украинской власти, говорить нельзя.

Я уже говорил, что предпочел бы видеть Тимошенко в сессионном зале, а не в камере, потому что там нет ничего хорошего. Кто такой дурной на всю голову хочет, чтобы Тимошенко гнила в тюрьме? Кто такой дурной, что не знает поговорки: не зарекайся от суммы и тюрьмы?!

Давайте дальше спрашивайте о чем-то, не зацикливайтесь на Юльке, от нее уже столько мир колотит, что…

Вам как народному депутату неинтересно разобраться, почему суд над Юрием Луценко проходит с нарушением едва ли не каждой нормы УПК? Меня лично как народного депутата и человека, который знает Юрия Луценко до того, как он стал народным депутатом, тревожит, что он там находится. Я считаю, что ему не место в СИЗО, он полностью может давать показания, находясь дома. Это моя личная точка зрения.

Да, Луценко - со своими мухами в голове и норовом. Он много говорил такого, что вообще не отвечает действительности. Ну, например, говорил, что знает фамилии нардепов, которые завозили яд для Ющенко. Мы начали друг на друга смотреть. Думаю, ничего себе, я с ним хожу в буфет, им, а он может и яду подсыпать. Потом Луценко сказал, что так пошутил.

Но в то, что он криминальный преступник, я не верю.

Однако я как народный депутат тут ничего изменить не могу... Еще меня по судам не видели.

Поехали дальше...

Тигипко говорит, если он будет «генерировать и внедрять в жизнь свои эффективные идеи, то впоследствии может возглавить Партию регионов»... Вам подходит такой лидер как Тигипко? Тигипко такое сказал? Для того, чтобы возглавить ПР, Сергею Леонидовичу Тигипко сначала нужно в нее вступить, а затем уже члены Партии регионов будут принимать решение о смене лидера, если будут считать целесообразным.

Если я не ошибаюсь, Сергей Леонидович уже возглавлял партию, она называлась «Трудовая Украина». К величайшему сожалению, он ее сам бросил. Сейчас возглавляет партию «Сильная Украина», которую он опять куда-то хочет приткнуть. Он может разве что присоединиться с «Сильной Украиной» к Партии регионов, а не объединять ПР со своей партией.

…Мне было так неприятно объяснять вице-премьеру Тигипко, когда принимали пенсионную реформу, какие виды пенсий в Украине существуют.

Я лично не вижу Тигипко лидером Партии регионов, потому что он не регионал по духу, он либерал.

А кто такой регионал по духу? Это тот, кто исповедует левоцентристские идеи. То есть свобода предпринимательства, свобода развития бизнеса, но под жестким государственным контролем, по-другому могут наделать много беды, особенно сейчас в переходный период. Отдавать все в либеральное русло пока еще нельзя.

Между председателем профсоюзов Украины Харой и Генпрокураторой идет жесткая борьба за профсоюзное имущество. И Хара от Партии регионов, и генпрокурор Пшонка – тоже, по большому счету. Я опущу тезис, кто от кого идет. Причем здесь Пшонка и Партия регионов?.. Это дело президента.

В 2007 году ВР приняла закон о моратории на отчуждение имущества профсоюзов. Я был автором законопроекта. За два года – 2008-2009 – профсоюзы получили возможность через суды доказать и в законом установленном порядке узаконить все свои имущественные права на то или другое имущество. Они это сделали.

В чем проблема? Если в имуществе есть доля государства, то государство это доказывает и тогда на правах акционерного общества вступает в действие. Федерация профсоюзов Украины не имеет своего имущества, этим имуществом владеют две организации - Укрпрофтур и Укрпрофоздоровница. Потому мне, например, сложно понять логику Генпрокуратуры, потому что есть общественная организация, которая имеет свое имущество. Что с ним сделать - передать государству? Хочу вам сказать, в 56 году имущество Федерации профсоюзов Советского Союза передано министерству здравоохранения. И министерство так быстро довело то имущество до ручки, что его опять вернули профсоюзам.

В данном случае, по моему мнению, от Генпрокуратуры должен был бы быть судебный иск, что это имущество не их. Этого не произошло. И сейчас происходит какая-то возня вокруг профсоюзного имущества.

То есть прокуратура занимается рейдерством? Прокуратуре почему-то кажется, что это имущество не профсоюзное, а государственное.

Как это так может казаться? Ну, вот так кажется. Говорят, что у них есть какие-то документы, но их пока еще никто не видел.

Пейте чай, он не отравлен. Видите, я пью...

Яценюк призывает оппозиционные силы бойкотировать парламентские выборы, если в них не будет принимать участие Тимошенко, мол, Европа тогда их не признает и они будут признаны несостоявшимися. И тут ставим запятую и говорим: Яценюк призывает бойкотировать, они бойкотируют, Европа их не признает, а мы получаем новую власть. И кто от того всего выиграет? Европе это далеко по цимбалам, Яценюку – тем более. Я очень слабо верю, что он сам их будет бойкотировать, потому что зачем тогда на него тратили столько денег, ради того, чтобы бойкот состоялся? Вы сами хоть в это верите?

Кто на него тратил? Ну, я не знаю, кто. Придет время, мы узнаем. Наверное, его финансируют члены партии «Фронт перемен» членскими взносами по тридцать копеек. А, может, он из собственного кармана. Мы в прессе уже увидели его роскошный дом, целый автобус охраны, который ездит за ним.

Яценюка называют лояльной оппозицией, которая финансируется ПР... Черт его знает, все может быть.

То есть при любых обстоятельствах Партия регионов будет вести себя так, словно парламентские выборы состоялись? Конечно! А почему должны не состояться выборы, из-за того, что кто-то один в тюрьму сел?!

Сейчас Яценюк проводит акцию «Украина против Януковича». Ездит по Украине собирает подписи. Я помню акцию «Украина без Кучмы». Ну. И чем та акция закончилась? Вот таким пшиком большим! Что значит «Украина против Януковича»? Это что, Яценюку вся Украина поручила? Дождемся парламентских выборов, Яценюк получит 226 голосов и тогда он будет говорить от парламентского большинства, то есть от большинства населения Украины. А пока еще он не должен от чьего-то имени говорить.

Мне это все напоминает какую-то комедию. Я к этой акции не отношусь серьезно.

Так мы теперь вместо ЗСТ с Европой будем вступать в Таможенный союз? Тигипко сказал, что вероятность переориентации на Таможенный союз достаточно большая ... Я знаю, что будем стараться, чтобы нас приняли в ЗСТ с Европой, будем добиваться Соглашения об ассоциации с перспективой членства. О Таможенном союзе, как по мне, президент четко высказался.

Тогда как понимать слова Януковича, который сказал, что мы не «спешим с подписанием Соглашения»? Мы же должны были до конца года подписать его? Думаю, так и будет, мы подпишем Соглашение. Мы стремимся не спеша, чтобы не наделать глупостей. Нам нужно добиться, чтобы в Зоне свободной торговли с Европой не было исключений. На сегодняшний день предусмотрено исключение около четырехсот видов товаров из торговли между нами и Европой.

Но Янукович не поедет 20 октября в Брюссель... Ну так поедет тогда, когда нужно. И при чем тут Тимошенко?.. Поедет тогда, когда его пригласят. На день рождения ни с того ни с сего не ходят. Вот выясним все непонятные вопросы, и подпишем Соглашение. Вокруг Тимошенко очень много политиканства.

И все же о Таможенном союзе. Если Украина все-таки решит вступить, вы лично как будете реагировать - выйдете из ПР? В Партии регионов я откровенно лоббировал и лоббирую интересы военно-промышленного комплекса. Я никогда этого не скрывал. Это работа на общественных началах, я никогда ни от кого не получал деньги, кроме своей зарплаты, у меня и бизнеса нет.

Военно-промышленному комплексу комфортнее сотрудничать и углублять сотрудничество с Россией. Это однозначно. До избрания меня депутатом третьего созыва я работал заместителем генерального директора ОАО «Моторсич», которое производит авиационные двигатели. Основное их количество поставляется в Россию. Например, вся вертолетная тематика – это наши запорожские двигатели. Потому понятно, что углубление сотрудничества только будет способствовать стабилизации предприятий военно-промышленного комплекса. Но, во-первых, я не понимаю, почему обязательно нужно вступать в Таможенный союз. А почему мы просто не можем сотрудничать так, как сейчас?

Во-вторых, чего это вдруг Россия пошла на такой дикий путь – расконсервировала свои сахарные резервные фонды, будет брать оттуда сахар, будет закупать у других государств по вдвое завышенной цене, чтобы только не покупать украинский сахар? То есть такое втягивание в Таможенный союз мне не нравится и никому не может понравиться.

Почему вдруг Россия лишила нас квот на трубы, которые мы всегда поставляли в Россию, ведь наши трубы лучше российских по качеству?

Если так случится, что Россия начнет отказываться еще и от наших двигателей, то вполне понятно, что нам придется говорить о наших рынках сбыта и ставить тогда вопрос конкретно – покажите, чем наши двигатели хуже других.

Мне это напоминает давление, шантаж и ультиматум. Так о сотрудничестве не договариваются.

Как по мне, в разговорах о Таможенном союзе больше политики, чем экономики и трезвого финансово-экономического расчета. Кому-то хочется, наверное, Путину перед президентскими выборами, показать себя как собирателя земель.

Тогда объясните: Россия годами рассказывала, как она дружила бы с Украиной, если бы пришла «правильная» политическая сила к власти. Такая сила пришла - а дружба не выходит... Мне сложно понять. В автомобиле есть такое явление «Познее зажиганиє» – когда смесь уже пришла, а искры еще нет... Может, и у россиян такое.

Я понял бы их обиду тогда, когда говорили, что они во всем виноваты, или когда Бандера, Шухевич – стали героями или когда вышла статья Тимошенко «Как нам укротить Россию», где она Путина сравнивает с Гитлером.

А теперь, возможно, кто-то подумал... На президентских выборах меня было послали в Ивано-Франковскую область проводить пропагандистско-разъяснительную работу. Я там говорил лишь одно: вы даже не переживайте, потому что президентом все равно будет Янукович, просто привыкайте к нему, вот такой здоровый дядя из Донецка обязательно будет президентом, но будет очень украинским президентом. И мы сейчас видим, что он действительно пытается проводить проукраинскую политику. Возможно, это глубоко поразило и разочаровало российских лидеров, потому что думали, что они его посадят на крючок. Но у Януковича не было ЄЕСУ, его не арестовывали в Домодедово за валютные махинации. То есть, на него нет компромата, потому его тяжело на крючок посадить.

Ваш прежний однопартиец – Тарас Чорновил говорит, что когда президентом России опять станет Путин, для Януковича начнутся «черные дни». Из заявлений Путина иногда действительно можно понять, что у него большая нетерпимость к Януковичу... Когда Путин опять станет президентом России, должен быть готов к тому, что его – Владимира Владимировича Путина – ожидает собственный Майдан. У него еще все впереди. Путин думает, что уже всех придушил или задушил. Нет. Украина похожа на Россию тем, что тоже долго запрягает, но мы запрягаем быстрее, а Россия – очень долго. Но если уж запряжет, то уже ничего не поможет. Это во-первых.

Во-вторых – думаю, что Виктору Федоровичу глубоко до лампочки, как там на него смотрит Путин - косо или нет - потому что он лидер другого государства, суверенного, независимого. Потому, думаю, все силы в Украине должны сплотиться вокруг него, а не ставить ему подножки. ...«Україна против Януковича» – просто дебилизм какой-то.

Когда Путин объяснял, какой хочет видеть Госдуму, то сказал, «украинизация» российского парламента им не нужна. Наш вариант ВР такой уж плохой? Владимир Владимирович Путин глубоко и катастрофически не прав. Аристотель когда-то говорил: худшее, что придумало человечество – это демократию, но лучшего ничего придумать нельзя.

Демократия предусматривает немножко балагана, потому что разные точки зрения, а особенно когда отстаиваются разные политические интересы, но вместе с тем демократия предусматривает подчинение меньшинства большинству.

Вспоминается третий созыв, там криков было больше, но они сразу же стихали, когда решение было принято. Сейчас кричат и после того, как проголосовали.

Я еще раз хочу сказать Путину, пусть он готовится к Госдуме, которая будет украинизированной, причем обязательно. Потому что разные политические интересы и в России существуют: и энергетическое лобби, и машиностроительное, и аграрное лобби. Все они обязательно должны отстаивать свои интересы, в том числе бюджетное финансирование. Потому было бы лучше, если бы он уже сейчас перенимал наш опыт и спросил об этом Виктора Федоровича вместо того, чтобы душить нас такой катастрофической ценой на газ.

Разговаривала Оксана Климончук