Пшонка хочет создать «черный список» чиновников

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА будет инициировать создание реестра уволенных за правонарушение государственных служащих, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их трудоустройство в другие учреждения или ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я буду инициировать перед Президентом Украины создание государственного реестра, в котором будут фиксироваться причины увольнения госслужащих с должностей… Чтобы не было так: выгнали из службы безопасности - он теперь в ГАИ», - сказал В.ПШОНКА.