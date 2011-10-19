Пшонка считает, что адвокаты тянут время по еще двум делам Тимошенко

Адвокаты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО затягивают ознакомление с уголовными делами об использовании «киотских денег» и приобретения автомобилей скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Завершено расследование и адвокаты продолжают знакомиться с уголовными делами по приобретению автомобилей скорой помощи и Киотскому протоколу. Но адвокаты затягивают ознакомление по этим делам», - сказал генпрокурор, заметив при этом, что адвокаты эс-премьера, по их словам, хотят таким образом детальнее изучить эти дела, хотя следствием им предоставлены для этого все возможности. Других уголовных дел, где бы была обвиняемой ТИМОШЕНКО, нет», - сказал В.ПШОНКА.