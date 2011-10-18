Троещину с правым берегом соединит «легкое метро»

Городская власть планирует построить "легкое метро", которое могло бы связать Троещину с правым берегом и Харьковским массивом. Наземная линия метрополитена будет создана на основе линии скоростного трамвая, которая уже через полгода свяжет массив Троещина с городской электричкой. Об этом, как сообщает «Обозреватель», рассказал Kievpress глава транспортной комиссии Киеврады Дмитрий Олийнык.

"Инвестиционная и эксплуатационная стоимость "легкого метро" - в разы меньше, чем обычного метро. И сроки самого строительства в несколько раз меньше, чем возведение тоннелей метрополитена. Все это в комплексе позволит быстро решить проблему перевозки киевлян" - рассказал Олийнык.

Для линии "легкого метро" на Троещину будут закуплены специальные трамваи в Лейпциге. Напомним, что на прошлой неделе глава КГГА Александр Попов подписал меморандум о сотрудничестве в сфере городского электротранспорта с мэром Лейпцига Буркхагрдом Юнгом.