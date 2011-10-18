В ПР заявляют, что ВР не будет принимать решения под напором Европы

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что парламент не будет принимать никаких решений под давлением европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя отказ представителей большинства проголосовать за декриминализацию статей Уголовного кодекса, по которым в совершении преступлений обвиняют экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и бывшего председателя МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

«То давление, которое идет на нас со стороны Брюсселя и его руководителей, иногда не может быть приемлемым. Мы не можем нарушать наши законы, на что нас толкают данные руководители», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Лидер фракции Партии регионов подчеркнул, что парламент не может принимать законы под одно конкретное лицо.

«Нас принуждают оппозиционеры проголосовать за отмену статьи 365 (Уголовного кодекса) и тем самым освободить от ответственности государственных служащих, которые будут распоряжаться по своему усмотрению государственным бюджетом», - сказал А.ЕФРЕМОВ.