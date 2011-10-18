СМИ: Янукович считает неприемлемым освобождение Тимошенко

Президент Виктор Янукович считает неприемлемым освобождение Юлии Тимошенко из заключения.

Об этом он сказал в интервью западным журналистам в понедельник, сообщает "Wall Street Journal".

"Какой сигнал мы даем обществу? Что, чтобы совершать преступления, надо быть членом оппозиции?", - спросил Янукович в ходе разговора.

"Повышая голос, Янукович призвал Запад уважать его страну, сказав, что, создается впечатление, что "они не хотят слушать" его заявления, что он не вмешивается в работу судов и правоохранительных органов", - пишет "Wall Street Journal".

По словам западного дипломата, с которым пообщался журналист "Wall Street Journal", отказ Януковича освободить Тимошенко ставит под сомнение его визит в Брюссель.

Янукович сказал, что он поедет, несмотря на охлаждение в отношениях: "Я не собираюсь просить об услуге. Мы - партнеры. Если необходимо встретиться, я готов. Если нет, я полечу дальше", - сказал он, очевидно, имея в виду следующий визит на Кубу и в Бразилию.

Как пишет издание, выходом из ситуации могла бы стать декриминализация статьи, по которой осуждена Тимошенко. "Но в понедельник Янукович, кажется, отверг этот подход. "Вы слышали от меня о каких-то обязательствах?" - цитирует Украинская правда.