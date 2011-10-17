Янукович отменил визит в Брюссель?

Президент Виктор Янукович, скорее всего, не поедет в Брюссель.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в Партии регионов.

По их словам, Янукович склоняется к тому, чтобы отменить визит в Брюссель на 20 октября, понимая, что переговоры с руководством ЕС будут посвящены освобождению Юлии Тимошенко.

Собеседник "Украинской правды" заметил, что отмена визита в Брюссель будет означать также, что Партия регионов не будет голосовать за декриминализацию статьи, по которой была осуждена Юлия Тимошенко.

Как известно, приглашение посетить Брюссель 20 октября было направлено Януковичу президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозо.

Ожидается, что ближайшими международными визитами Януковича станут поездки на Кубу и в Бразилию.