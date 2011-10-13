Эксперт: Януковичу важнее закрыть Тимошенко, чем открыть рынок Европы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает более важным закрыть экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, чем открыть свободную торговлю с Европой.

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии Институту Горшенина старший научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсона (Нью-Йорк) Андерс АСЛУНД.

По его убеждению, политиков не должны судить за принятие политических решений, даже если утверждается, что оно предполагало коррупционные доходы.

«Этот приговор – это суровое суждение, вынесенное украинской судебной системой. Она приговорила лидера оппозиции Украины к тюремному заключению на вовсе не правовых основаниях, давая четко понять, что Украина не может больше считаться свободной страной», – уверен А.АСЛУНД.

По его словам, договор об ассоциации Украины с ЕС больше не возможен: «Учитывая то, что договор о зоне свободной торговли – это часть договора о европейской ассоциации, он также предполагает общность демократических ценностей, которой больше не существует. Поэтому очевидно, что господин ЯНУКОВИЧ считает более важным закрыть госпожу ТИМОШЕНКО, чем открыть свободную торговлю с Европой».

«Своим решением Украина изолирует себя, как лукашенковская Беларусь, что совершенно очевидно противоречит каким-либо национальным интересам», – заявил А.АСЛУНД.