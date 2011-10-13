The Economist: Янукович еще может выбраться из ямы, которую себе вырыл

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «сам себе вырыл глубокую яму, когда санкционировал арест Юлии ТИМОШЕНКО. Было бы рационально, если бы он попробовал выбраться из нее, освободив ее». Об этом пишет издание The Economist в статье «Очень украинский суд».

В частности, автор статьи отмечает: «Это было бы совсем не похоже на В.ЯНУКОВИЧА, жестокого и мстительного Президента Украины, если бы он позволил своему врагу Ю.ТИМОШЕНКО просто уйти после 4-месячного судебного процесса против нее. С момента ее ареста в августе стало понятно, что шансы на ее оправдание мизерные. Поэтому ни для кого не стало сюрпризом то, что киевский суд осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам заключения за подписание невыгодного газового контракта с Россией в 2009 году (когда она была премьер-министром), а также запретил ей занимать государственные должности на протяжении трех лет и взыскал с нее штраф в 190 миллионов долларов».

Как пишет издание, решение было принято, несмотря на (или, возможно, из-за) чрезвычайного давления на В.ЯНУКОВИЧА со стороны европейских и американских политиков, которые четко дали понять, что заключение Ю.ТИМОШЕНКО поставит точку на стремлениях Украины относительно сближения с Европейским Союзом. В частности, они намекнули, что это поставит под угрозу амбиции Украины подписать соглашение о свободной торговле и ассоциации с ЕС до конца этого года.

Откровенный министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ 11 октября разместил на своем Твиттере следующее сообщение: «Мы остро отреагировали на приговор Юлии ТИМОШЕНКО в Украине. Это поставит под угрозу все наши отношения». Россия также отреагировала достаточно жестко, назвав этот приговор «антироссийским», потому что он связан с газовыми соглашениями, подписанными Владимиром ПУТИНЫМ, тогдашним коллегой Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако, отмечает The Economist, в Украине ничто не постоянно, и этот приговор может стать лишь одной из глав в этой длинной саге. На прошлой неделе В.ЯНУКОВИЧ подал в парламент проект нового Уголовного кодекса, который смягчает наказание за экономические преступления, хотя в нем и не упоминается отмена статей, по которым осуждена Ю.ТИМОШЕНКО, и которые происходят еще с советских времен. Оппозиция собирается предложить изменения, которые конкретно декриминализуют эти статьи. Если эти изменения будут поддержаны Партией регионов В.ЯНУКОВИЧА, - это позволит Ю.ТИМОШЕНКО выйти на свободу и «даст возможность В.ЯНУКОВИЧУ спасти свое лицо, удовлетворив при этом требования Запада об освобождении Ю.ТИМОШЕНКО (и ее участии в следующих президентских выборах)».

Изменения, скорее всего, будут обсуждаться Верховной Радой на следующей неделе. 18 октября В.ЯНУКОВИЧ будет принимать в Донецке Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Президента, чьи полномочия подходят к концу, и будущего премьер-министра России. Через два дня после этого В.ЯНУКОВИЧ должен посетить Брюссель, хотя после приговора Ю.ТИМОШЕНКО должностные лица ЕС предупредили его, что этот визит может быть отменен.

«В.ЯНУКОВИЧ сам себе вырыл глубокую яму, когда санкционировал арест Ю.ТИМОШЕНКО. Было бы рационально, если бы он попробовал выбраться из нее, освободив ее. Но в украинских политике никогда нельзя быть уверенным в рациональном поведении», - отмечает The Economist.