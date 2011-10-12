Freedom House увидел конец «открытой политики в Украине»

Научный директор не государственной исследовательской организации «Дом Свободы» (Freedom House) Кристофер ВОЛКЕР считает, что осуждение бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам заключения должно вызвать обеспокоенность на Западе, потому что свидетельствует об окончании «открытой» политики в Украине.

Об этом К.ВОЛКЕР заявил в интервью Радио «Свобода» в кулуарах международного «Форума 2000», который проходит в Праге.

«Это дело уже в течение продолжительного времени вызывает обеспокоенность по многим причинам, потому что дело ТИМОШЕНКО не рассматривается изолировано. Как заметил «Дом Свободы» в своем последнем отчете, а также в специальном отчете «Звоня в колокола», который подготовил президент организации Дэвид КРЕМЕР, траектория многих трендов в Украине была негативной. Поэтому это дело является еще одним ключевым событием в этом ряду событий. На фундаментальном уровне оно свидетельствует о том, что политика в стране больше не проводится открыто и нормально. По нашему мнению, она должна повысить уровень обеспокоенности во всех, кто наблюдает за событиями в Украине со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза», - подчеркнул К.ВОЛКЕР.

Как сообщалось, в апреле этого года «Дом Свободы» обнародовал специальный отчет под названием «Звоня в колокола: в защиту демократии в Украине». Авторы отчета выражали обеспокоенность по поводу концентрации власти в руках Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и движением власти в сторону авторитаризма.