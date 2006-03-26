Давыдович: ЦИК будет адекватно реагировать на нарушения
18:33, 26 марта 2006Политика
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Обнародование exit-poll до закрытия избирательных участков - грубейшее нарушение закона
Обнародование результатов exit-poll до закрытия избирательных участков (до 22.00 – УНИАН) является грубейшим нарушением закона Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции глава ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ЦИК призвал СМИ выполнять требования закона об обнародовании результатов опросов избирателей на выходе из избирательных участков.
«ЦИК будет адекватно реагировать на нарушение закона», - предупредил Я.ДАВЫДОВИЧ.
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