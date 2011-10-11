Автозак с Тимошенко в окружении "Беркута" выехал из двора суда

Автозак с экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО в плотном окружении бойцов «Беркута» выехал со двора Печерского райсуда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, спецавтомобиль выехал из основного входа, ведущего во двор суда.

Следует отметить, что в отличие от предыдущих раз, автомобиль свернул с Крещатика на улицу Богдана Хмельницкого, а не на бульвар Шевченко. В то же время сторонники Ю.ТИМОШЕНКО не предпринимали никаких действий, чтобы помешать движению автомобиля.

В то же время, движение транспортных средств по Крещатику перекрыто милицией. Часть бойцов спецподразделения, которые сопровождали автозак, возвратились в здание суда, а вторая часть выстроилась вдоль Крещатика на стороне, где расположено здание суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, Печерский районный суд Киева объявил постановление об осуждении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы без дальнейшего права занимать государственные должности на протяжении трех лет. Соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.

Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.ТИМОШЕНКО компенсации ущерба, нанесенного компании вследствие подписания соглашений в январе 2009 года в объеме 1,516 млрд. грн.