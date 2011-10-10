Допрос Пукача продолжится в четверг

Печерский районный суд Киева в четверг, 13 октября, продолжит допрос подсудимого в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА.

Как сообщила УНИАН адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО, сегодня на заседании суда она не успела задать все свои вопросы подсудимому и продолжит это делать на следующем заседании.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было найдено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

Генпрокуратура Украины 31 марта 2011 утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 преднамеренно совершил убийство последнего.

Дело А.ПУКАЧА рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.