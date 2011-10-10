Гендиректора "Борисполя" отстранили из-за самолета Януковича?

Министерство инфраструктуры отстранило от исполнения обязанностей гендиректора аэропорта "Борисполь" Антона Волова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте о раскрытии информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает Укрправда.

Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Александр Гречко.

"Срок, на который назначено лицо: на весь период проведения служебного расследования инцидента", - отмечается в сообщении.

Решение о назначении принято Министерством инфраструктуры 6 октября 2011 года.

В сообщении не указывается, что за инцидент подразумевается.

Как известно, в четверг, 6 октября, в аэропорту "Борисполь" во время официального визита президента Виктора Януковича в Грецию самолет, на котором должен был лететь президент, зацепился за трап и остался поврежденным.

Президента пересадили на резервный Ил-62, вылет задержался на 57 минут.