Азаров: Без европерспективы соглашение с ЕС не имеет смысла

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что без предоставления европейской перспективы соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не имеет смысла.

Об этом он заявил в интервью австрийской газете Die Presse.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что целью Украины является вступление в Євросоюз, и подписание соглашения об ассоциации является первой фазой в процессе евроинтеграции.

«Через некоторое время станет вопрос, как нам продвигаться дальше. Переговорный процесс может длиться долго, и никто не может предвидеть, когда он закончится. Ну, если Украине не будет предоставлена европейская перспектива, возникает вопрос, для чего заключать соглашение о политической ассоциации», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украина рассматривает экономическую интеграцию с Евросоюзом как неотъемлемую составляющую политической интеграции.

«Поэтому естественно, что на первой фазе, прежде всего, следует говорить об экономической интеграции», - сказал Н.АЗАРОВ.