Азаров: Без европерспективы соглашение с ЕС не имеет смысла
Заявил в интервью австрийской газете
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что без предоставления европейской перспективы соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не имеет смысла.
Об этом он заявил в интервью австрийской газете Die Presse.
Н.АЗАРОВ подчеркнул, что целью Украины является вступление в Євросоюз, и подписание соглашения об ассоциации является первой фазой в процессе евроинтеграции.
«Через некоторое время станет вопрос, как нам продвигаться дальше. Переговорный процесс может длиться долго, и никто не может предвидеть, когда он закончится. Ну, если Украине не будет предоставлена европейская перспектива, возникает вопрос, для чего заключать соглашение о политической ассоциации», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он отметил, что Украина рассматривает экономическую интеграцию с Евросоюзом как неотъемлемую составляющую политической интеграции.
«Поэтому естественно, что на первой фазе, прежде всего, следует говорить об экономической интеграции», - сказал Н.АЗАРОВ.