Янукович гарантировал Европе транзит газа

14:07, 10 октября 2011
Политика
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Президент говорит, что к зиме готовы

Украина гарантирует транзит газа по своей территории в страны Европы.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью греческой газете Ethnos tis Kyriakis, опубликованном 9 октября, сообщает пресс-служба Президента.

«Что касается транзита - он будет обеспечен. Мы уже готовы к зиме – мы закачали в подземные хранилища свыше 20 миллиардов кубометров газа. И это является тем ресурсом, который позволит нам в любой ситуации обеспечить в необходимых объемах всех европейских потребителей. И мы это будем делать совместно, это наши обязательства совместно с Россией», – подчеркнул Президент Украины.

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