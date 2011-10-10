Янукович гарантировал Европе транзит газа
14:07, 10 октября 2011Политика
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Президент говорит, что к зиме готовы
Украина гарантирует транзит газа по своей территории в страны Европы.
Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью греческой газете Ethnos tis Kyriakis, опубликованном 9 октября, сообщает пресс-служба Президента.
«Что касается транзита - он будет обеспечен. Мы уже готовы к зиме – мы закачали в подземные хранилища свыше 20 миллиардов кубометров газа. И это является тем ресурсом, который позволит нам в любой ситуации обеспечить в необходимых объемах всех европейских потребителей. И мы это будем делать совместно, это наши обязательства совместно с Россией», – подчеркнул Президент Украины.
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