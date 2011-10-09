Москаль - милиционерам: зарплата отсутствие ума не компенсирует

Депутат от Народной самообороны Геннадий Москаль считает, что зарплаты нужно повышать всем категориям населения, и не предоставлять привилегии по их повышению определенным ведомствам.

"Увеличивать нужно не только милиции, увеличивать нужно всем. Нет привилегий. Мы одних не можем поставить по зарплате выше всех в Украине", - заявил Москаль, которого цитирует пресс-служба партии.

"На все ведомства необходимо увеличить расходы из госбюджета: на учителей, на врачей. Разве хирург имеет меньшую ответственность, чем работник милиции. Не меньшую - а получает гораздо меньше. Поэтому давайте не будем говорить - маленькая зарплата и мы не хотим работать. Зависит не от зарплаты, зависит от того, что мама дала. Если ум не дала, то ни институт, ни зарплаты его не компенсируют", - добавил он.

Он отметил, что служба в МВД является добровольным выбором каждого гражданина Украины. "Если сотрудников Могилева зарплата не устраивает - никто никого не держит... Если меня будет не устраивать зарплата в Верховной Раде, я в любое время подам господину Литвину заявление и скажу, что я слагаю свои полномочия и иду себе в бизнес, тем более контрабанда декриминализуется, все декриминализуется, можно заниматься чем хочешь: воровать, приватизировать, водку разбавлять, молоко разбавлять", - добавил нардеп.

Напомним, ранее министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что для полного финансирования Министерства внутренних дел необходимо 26 миллиардов гривень.

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