В пятницу, 14 октября, в 13.00 на территории центра «Скания Львов» (1-й км Западной кольцевой дороги г. Львова) состоится пресс-конференция по случаю открытия нового дилерского центра «Скания Львов».

В пресс-конференции примут участие:

Озкан БАРМОРО, генеральный директор ООО «Скания Украина»

Андрей ДАЛЛАКЯН, коммерческий директор ООО «Скания Украина»

Вадим ВАРЕНКО, директор «Скания Львов»

Александр БЕЛОУСОВ, региональный менеджер в Украине и Беларуси, Scania Credit Group.

По вопросам регистрации на пресс-конференцию обращайтесь к Лесе ГОРОШКО, PR-менеджеру ООО «Скания Украина», по телефону: +38 067-464-91-09.

Развитие и совершенствование сервисной сети Scania остается наибольшим приоритетом компании. В 2009 году был открыт новый дистрибьюторский центр в Киевской области, в с. Калиновка. В 2010 году были введены в эксплуатацию новые ремонтные боксы на сервисной станции «Днепр-Скан-сервис», г. Днепропетровск.

Следующим важным шагом стало открытие нового центра в Западном регионе Украины – «Скания Львов». Местонахождение нового центра обусловлено важным транзитным маршрутом, через который происходит транспортный поток в страны ЕС. «Скания Львов» совмещает функции по продаже и обслуживанию техники Scania и ремонту других марок грузовой и прицепной техники. Общая площадь территории центра - 1,6 га. Сервисная станция имеет 6 ремонтных боксов и оборудована современными технологиями и профессиональным техническим инструментом Scania. Во Львовском регионе Scania представлена с 1999 года. Новое дилерство заменит предыдущее – Львовскан.

Адрес и телефоны центра «Скания Львов»:

1-й км Западной кольцевой дороги г. Львова

Кольцевая дорога, д. 1

с.Рясне-Руське

Яворивский р-н

Львовская обл.

81085

Телефон: +380 32 235-06-00

Факс: +380 32 235-06-02

*** Scania является одним из мировых лидеров среди производителей грузовиков и автобусов тяжелого класса, а также морских и промышленных двигателей. Кроме продуктов, Scania предлагает услуги по сервису и финансированию и таким образом обеспечивает своих клиентов эффективными комплексными транспортными решениями. Scania представлена почти в 100 странах, штат сотрудников компании - 35200 человек. Исследование и развитие сосредоточены в Швеции, тогда как производственные мощности находятся в Европе и Латинской Америке.

В Украине Scania представлена с 1993 года. Сеть по продаже и обслуживанию техники Scania в Украине состоит из 8 современных центров, которые отвечают корпоративным требованиям Scania.

Более детальная информация - на сайте Scania.