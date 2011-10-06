От Януковича требуют ответа, собирается ли власть отпустить Тимошенко

Выход из ситуации, которая сложилась с делами Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, зависит исключительно от политической воли Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, считает лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

«Власти нужно честно и откровенно сказать, собирается она отпускать ТИМОШЕНКО или не собирается», - сказал он на брифинге в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Повестка дня сегодня может быть только следующей. Первый вариант: парламент возвращается к рассмотрению оппозиционных законопроектов, которые были отклонены вчера, и принимает в первом чтении один из них. Вариант второй: при голосовании в первом чтении за президентский законопроект парламент четко определяет, что ко второму чтению должны быть учтены все предложения оппозиции, которые провластное большинство вчера успешно провалило», - сказал лидер «Фронта Змін».

«Есть еще третий вариант. Выйдите и честно скажите: Мы ТИМОШЕНКО выпускать не собираемся, мы играем сейчас со всей страной, показывая, что якобы Украина европейская страна и хочет изменить уголовный закон, который был рожден еще в 1927 году», - сказал А.ЯЦЕНЮК, отметив, что, похоже, именно третий вариант реализует власть.

«Никто из провластного большинства не хочет принять решения. Это решение в руках исключительно Президента Украины», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что от того, каким будет решения Президента и провластного большинства, зависит, как будет развиваться Украина дальше: «Или останавливаются политические преследования и с политическими оппонентами будут бороться только в стенах парламента и на выборах, или Украина остается страной с неопределенным курсом и только разговорами о европейской интеграции».