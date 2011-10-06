Топор Януковича таки опускается над министром?

В Министерстве финансов Украины с понедельника, 3 октября, по поручению президента Виктора Януковича проходит не имеющая аналогов по своим масштабам комплексная проверка деятельности министерства с привлечением большого числа представителей различных ведомств.

В частности, как стало известно ZN.UA от высокопоставленного источника в Кабинете министров, после понедельничного заседания Комитета по экономическим реформам президент В.Янукович попросил главу Минфина Федора Ярошенко остаться, добавив при этом фразу «Я уже устал вам делать замечания».

По словам источника, согласно документу цель межведомственной комиссии — проверка состояния выполнения Министерством финансов заданий, определенных актами и поручениями президента относительно реализации государственной бюджетной, финансовой и таможенной политики.

В настоящий момент около 70 представителей от Госфининспекции (бывшее ГлавКРУ), Минэкономики, Государственной налоговой службы (ГНС), Счетной палаты, Госказначейства, Министерства юстиции, Института стратегических исследований, Контрольно-ревизионного управления Администрации президента занимаются комплексной проверкой деятельности Минфина.

Также в проверке принимают участие сотрудники СБУ, выясняющие адекватность реагирования руководства Минфина на сигналы нецелевого использования бюджетных средств и других злоупотреблений. Также проверяется использование средств Резервного фонда бюджета.

При этом Госфининспекция (экс-ГлавКРУ), по словам источника, впервые получила доступ в Министерстве финансов к документам, связанным с рефинансированием и рекпапитализацией банков, а также размещением облигаций. Примечательно, что никогда ранее Минфин, под прикрытием гостайны, эти документы КРУ не передавал.

Планируется, что данная проверка продлится до 19 октября.

После получения этой информации ZN.UA обратилось к главе Контрольно-ревизионного управления администрации президента Анатолию Балюку. По его словам, проверка является «плановой», поскольку проводится согласно указу президента, который был подписан еще в августе.

Кроме того, согласно указу главы государства, кроме Минфина в нынешнем году предусмотрены проверки Государственной таможенной службы (начнется в пятницу 7 октября с.г.), Госадминистрации речного и морского транспорта, Запорожской, Житомирской, Луганской и Днепропетровской областей, а также некоторых других ведомств.

Отметим, что, с одной стороны, о недовольстве президента В.Януковича деятельностью Министерства финансов и, в частности, его главы Федора Ярошенко, известно давно. С другой стороны, — подобные проверки уже проходили в Запорожской и Житомирской областях, а также в Министерстве обороны Украины, однако ни к каким значимым кадровым решениям либо изменениям политики, проводимой этими органами власти, это не привело. Тем не менее, именно для Министерства финансов подобная комплексная проверка является беспрецедентной.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Президент В.Янукович на расширенном заседании Регионального комитета экономических реформ в Николаеве сказал: «Федор Алексеевич (Ярошенко), учитывая, что я топор уже поднял над Вами, думайте все время, чтобы я его не опустил. Я серьезно Вам говорю», - сказал В.Янукович.