Адвокат Мельниченко сам не знает, где его подзащитный

Адвокат Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО не знает, где находится его подзащитный, потому что связи с ним нет.

"В Украине Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, или за ее границами, я не знаю – связи с ним нет", - сказал Н.НЕДИЛЬКО журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время адвокат сообщил, что на территории дома, где проживает бывший майор Управления Госохраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, 30 сентября был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. По его словам, 30 сентября в Васильковское райуправление милиции позвонил неизвестный и сообщил, что у ворот усадьбы Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заложено взрывное устройство.

Кроме того, адвокат сообщил, что сегодня во время ремонта на станции техобслуживания в его автомобиле были обнаружены два подозрительных электронных устройства. По словам Н.НЕДИЛЬКО, люди, которые разбираются в этом, сказали ему, что это - радиомаяки. Каким образом эти устройства попали в автомобиль, адвокат не знает.

В свою очередь, в отделе связей с общественностью МВД Украины в Киевской области подтвердили факт обращения по поводу взрывчатки, однако объяснили, что подозрительным предметом на самом деле оказался корпус старого радиоприемника, завернутый в бумагу.

"Его нашли взрывотехники, прибывшие на указанное гражданами место. И нашли не на территории жилища Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, а рядом - в сгоревшем доме", - отметили в милиции.