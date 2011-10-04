Нардеп: Дело Тимошенко Европа будет использовать для своей выгоды

Народный депутат, член фракции КПУ Александр Голуб скептически оценил перспективу изменений законодательства для принятия оправдательного приговора в процессе над Юлией Тимошенко. По его мнению, «мы не можем менять законодательство под какого-то конкретного политика. Это абсолютно недопустимо».

Парламентарий напомнил, что «вполне естественной является ситуация, когда привлекают к ответственности бывшего премьер-министра Израиля или бывшего президента Франции, когда в суде рассматриваются дела, связанные с нынешним премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Практика проведения таких судебных разбирательств над высшими государственными чиновниками для Европы сегодня - это норма. И я не думаю, что мы должны отказываться от этой нормы», - цитирует политика MIGnews.com.ua.

Комментируя позицию европейских политиков относительно дела Тимошенко, Александр Голуб отметил: «Европа менее всего озабочена судьбой Тимошенко и развитием демократии в Украине. Они будут использовать эту тему, если им будет выгодно. Поэтому я никакой связи между делом Тимошенко и отношениями с Европой не вижу. На данный момент европейские лидеры и отдельные структуры используют тему Тимошенко как возможность определенного давления на Президента Януковича и его команду. Не было бы этого дела, нашелся бы какой-нибудь другой повод. Мы помним, как во время президентства Леонида Кучмы был придуман тезис о "Кольчугах", и на него осуществлялось такое же давление».