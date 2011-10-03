Грищенко: украинская оппозиция имеет огромные возможности

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что у украинской оппозиции есть много возможностей в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге, отвечая на вопросы депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Украинский министр, в частности, пригласил задавшего ему вопрос о правах оппозиции в стране представителя Молдовы Григоре ПЕТРОНКО посетить Украину.

«Если вы будете следить за дискуссией, в том числе по телевидению, вы увидите, что у оппозиции - огромные возможности. И это – лишь один из инструментов», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Украинской оппозиции никто не мешает высказывать свое мнение на телевидении, добавил он, отвечая на вопрос депутата из Италии Андреа РИГОНИ относительно того, считает ли он приемлемым ущемление оппозиции.

«Неприемлемо мешать деятельности оппозиции. Но мы говорим о чем-то ином. Мы говорим о необходимости ответственного правительства, а не правительства, которое раздает обещания, а потом его деятельность должна рассматриваться в судах», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что «спецификой украинской социо-политической жизни» является то, что самыми популярными программами на телевидении являются политические дебаты с участием представителей правительства и оппозиции.

«Это - дискуссия, открытые прения с участием представителей оппозиции. Это - возможность представления отличного, альтернативного мнения», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Министр также отметил, что сейчас украинские власти проводят реформы с целью институциональных изменений, которые включали бы в себя «однозначные гарантии против злоупотреблений, попыток ущемлять оппозицию».