Исполком СНГ: Украина не отказалась от вступления в Таможенный союз

Украина не отказалась от вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель председателя Исполнительного комитета – заместитель исполнительного секретаря СНГ Анатолий ДРОНЬ сказал сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

По его словам, успешное развитие интеграционных объединений на постсоветском пространстве, таких как Таможенный союз и Единое экономическое пространство, может стать перспективой для других стран Содружества.

«Недавно руководство Украины высказало мнение, что страна не отказалась от членства в Таможенный союз, но нужно время, чтобы посмотреть, как будет работать союз через год-два, как будут выстроены отношения внутри Таможенного союза, когда страны вступят в ВТО», - сказал А.ДРОНЬ.