Луценко предлагает Вовку допрашивать по 20 душ в день

Седьмой свидетель по уголовному делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Андрей БРАСЛАВСКИЙ заявляет, что не получал от министра, которым на то время был Ю.ЛУЦЕНКО, никаких указаний относительно трудоустройства в МВД его водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший начальник одного из отделов Департамента по работе с персоналом МВД Украины Андрей БРАСЛАВСКИЙ заявил сегодня в ходе допроса в Печерском районном суде Киева.

«Нет, не давал лично указаний, мы с Юрием Витальевичем лично не общались», - сказал свидетель, добавив, в то же время, что он по роду своей деятельности в Департаменте разведывательно-поисковой деятельности МВД также не принимал решений относительно командировок работников в другие управления и департаменты.

Вместе с тем А.БРАСЛАВСКИЙ отметил, что «на уровне разговоров» ходила информация, что отдельные работники, в том числе предыдущих министров внутренних дел, которые были до Ю.ЛУЦЕНКО, привлекались к исполнению обязанностей их водителей, поскольку имели определенный опыт и квалификацию.

Между тем, в суде на этот счет у стороны обвинения, да и у самого Ю.ЛУЦЕНКО, не возникло никаких вопросов к свидетелю о причинах его слабой информированности относительно трудоустройства Л.ПРИСТУПЛЮКА. В частности, на этот счет Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к суду, попросил сделать замечание стороне обвинения, поскольку этот свидетель, по его словам, ничего о трудоустройстве его водителя сказать не может, поскольку не знает. По мнению экс-министра, А.БРАСЛАВСКИЙ нужен лишь прокуратуре, которой «нужно отрапортовать, какой массив доказательств они имеют». По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, такие же показания, как этот свидетель, будут давать в суде и многие другие, поэтому «их можно допрашивать по 20 в день».

Теперь в судебном заседании по делу Ю.ЛУЦЕНКО объявлен перерыв до 08.15 7 октября.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

По одному из эпизодов дела Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в незаконном трудоустройстве в МВД своего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Суд по делу Ю.ЛУЦЕНКО планирует допрос 148 свидетелей.