Панчишин призывает Януковича отправить Папиева в отставку

Член партии «Фронт Змін» Руслан ПАНЧИШИН настаивает, что остается городским председателем Новоднестровска, и призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отправить в отставку председателя Черновицкой областной государственной администрации Михаила ПАПИЕВА за давление на органы местного самоуправления.

В комментарии УНИАН Р.ПАНЧИШИН отметил, что снятие его с должности является незаконным, и он и до сих пор остается Новоднестровским городским председателем. (Напомним, 20 сентября сессия Новоднестровского городского совета досрочно прекратила полномочия городского председателя Р.ПАНЧИШИНА. За такое решение проголосовал 21 депутат из присутствующих на сессии 29 - УНИАН.)

«Я на сегодня - действующий городской председатель», - заявил Р.ПАНЧИШИН.

Он заметил, что в свое время ветировал «само внесение в повестку дня вопроса о прекращении полномочий Новоднестровского городского председателя». По его словам, «в соответствии с законодательством, я издал распоряжение о созыве на 16 сентября сессии Новоднестровского городского совета о преодолении вето Новоднестровского городского председателя. Это вето не было преодолено депутатами. И поэтому решение о прекращении полномочий Новоднестровского городского председателя не может быть подписанным только по той причине, что действует вето городского председателя».

Р.ПАНЧИШИН заметил, что между ним как городским председателем и депутатским корпусом было длительное противостояние. Однако депутаты решили отправить его в отставку после того, как мэр зарегистрировал инициативную группу граждан Новоднестровска относительно проведения референдума по досрочному прекращению полномочий городского совета. По словам Р.ПАНЧИШИНА, на 9 октября назначено собрание инициативной группы граждан по этому вопросу.

Однако, продолжает он, сразу после этого под влиянием руководства Буковины было решено снять его с должности. По словам Р.ПАНЧИШИНА, «я обратился к Президенту Украины с письмом о том, что дальше М.ПАПИЕВ не может занимать должность председателя областной администрации, и должен быть уволен».

Р.ПАНЧИШИН также сообщил, что на конец этой недели запланирована его встреча с Ханне СЕВЕРИНСЕН, которая возглавляет мониторинговый комитет по соблюдению Европейской хартии местного самоуправления. Вполне вероятно, что после их беседы вопрос местного самоуправления на Буковине будет рассматриваться Советом Европы.

Также Р.ПАЧИШИН сообщил, что подал судебный иск к М.ПАПИЕВУ за распространение неправдивой информации о городском председателе и городском совете.

Как сообщает пресс-служба партии «Фронт Змін», Партия регионов уничтожает самоуправление на Буковине. «Партия власти скопировала сценарий свержения избранного горожанами председателя, который несколько месяцев назад реализовали в Черновцах, - прокомментировал ситуацию председатель Черновицкой территориальной организации партии «Фронт Змін» Максим БУРБАК. – Фактически, мы можем говорить об отмене самоуправления как такового, ведь теперь власть через подконтрольных депутатов может избавляться от любого неугодного ей, пусть и избранного народом руководителя». По словам М.БУРБАКА, ситуация в Новоднестровске усложнена еще и тем, что под давлением депутатского большинства на предыдущей сессии подала в отставку секретарь городского совета.

Поспешное решение городских депутатов, отметил председатель Буковинского «Фронта Змін», вызвано тем, что в городе начался процесс инициирования референдума о недоверии городскому совету. «Горожан возмущает буча, которую творят в городе депутаты от власти и их сателлиты, отстраненные Р.ПАНЧИШИНИМ с должностей в горисполкоме. Поддерживая городского председателя, жители начали процедуру референдума о недоверии совету. Испугавшись такого сценария, Партия регионов, которая не имеет реальной поддержки в городе, надавила на своих сателлитов, и таки нашла две трети голосов, которых не было на предыдущей сессии, чтобы отстранить законно избранного мэра».

Справка УНИАН. Р.ПАНЧИШИН избран городским председателем Новоднестровска от политической партии «Фронт Змін» на последних местных выборах 31 октября прошлого года. За него отдали голоса 26% избирателей, принявших участие в голосовании. Население города составляет 10,4 тыс. человек.