Круглый стол «Украина-ЕС: что дальше?»
В среду, 5 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина-ЕС: что дальше?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Политические итоги саммита «Восточного партнерства» в Варшаве.
2. Отношения ЕС и Украины после вынесения приговора Юлии Тимошенко.
3. Внешнеполитический выбор украинской власти.
Участники круглого стола:
1. Василий ФИЛИПЧУК – директор Департамента политики и безопасности Министерства иностранных дел Украины.
2. Валерий ЧАЛЫЙ – заместитель генерального директора Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.
3. Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
4. Нико ЛАНГЕ – руководитель Представительства Фонда Аденауэра в Украине.
5. Олег РЫБАЧУК – глава Общественного экспертного совета «Украина-ЕС».
6. Народные депутаты Украины.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).