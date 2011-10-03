Круглый стол «Украина-ЕС: что дальше?»

11:20, 03 октября 2011
Политика
1216

В среду, 5 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина-ЕС: что дальше?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Политические итоги саммита «Восточного партнерства» в Варшаве.

2. Отношения ЕС и Украины после вынесения приговора Юлии Тимошенко.

3. Внешнеполитический выбор украинской власти.

Участники круглого стола:

1. Василий ФИЛИПЧУК – директор Департамента политики и безопасности Министерства иностранных дел Украины.

2. Валерий ЧАЛЫЙ – заместитель генерального директора Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.

3. Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

4. Нико ЛАНГЕ – руководитель Представительства Фонда Аденауэра в Украине.

5. Олег РЫБАЧУК – глава Общественного экспертного совета «Украина-ЕС».

6. Народные депутаты Украины.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter