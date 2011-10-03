Круглый стол «Украина-ЕС: что дальше?»

В среду, 5 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина-ЕС: что дальше?». Организатор круглого стола – Институт Горшенина Темы, вынесенные на обсуждение: 1. Политические итоги саммита «Восточного партнерства» в Варшаве. 2. Отношения ЕС и Украины после вынесения приговора Юлии Тимошенко. 3. Внешнеполитический выбор украинской власти. Участники круглого стола: 1. Василий ФИЛИПЧУК – директор Департамента политики и безопасности Министерства иностранных дел Украины. 2. Валерий ЧАЛЫЙ – заместитель генерального директора Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова. 3. Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. 4. Нико ЛАНГЕ – руководитель Представительства Фонда Аденауэра в Украине. 5. Олег РЫБАЧУК – глава Общественного экспертного совета «Украина-ЕС». 6. Народные депутаты Украины. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

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