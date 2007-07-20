Супруга губернатора Червоненко обвинила мужа в «звездной болезни»

Супруга председателя Запорожской облгосадминистрации Евгения ЧЕРВОНЕНКО Маргарита ЧЕРВОНЕНКО в интервью газете «Факты и комментарии» от 20 июля 2007 г. обвинила мужа в развале семьи и «звездной болезни». «Я устала от постоянных скандалов, которые сопровождают последние несколько лет нашей совместной семейной жизни с Евгением ЧЕРВОНЕНКО», – заявила она. Она также утверждает, что якобы был случай, когда он поднял на нее руку.

По ее словам, больше года она молчала, так как не хотела, чтобы их семейные проблемы получили огласку. «Просила у Жени цивилизованного развода. Но он ответил, что не успокоится, пока не пустит меня по миру. Теперь я не понимаю, как я могла любить этого человека 19 лет», – передает газета слова М.ЧЕРВОНЕНКО. По ее утверждению «супруг разваливает семью» и уничтожает ее бизнес.

Она также отметила, что Е.ЧЕРВОНЕНКО якобы «испортила «звездная болезнь». «С тех пор, как он начал занимать высокие должности, в нашей семье начался кошмар, который длится до сегодняшнего дня», – цитирует газета слова М.ЧЕРВОНЕНКО. По ее словам, у Е.ЧЕРВОНЕНКО «было много и разных» женщин. «Неурядицы в семье», по утверждению супруги губернатора, «начались приблизительно с того момента, когда Евгений Альфредович занял пост министра транспорта Украины». «Когда Женя стал министром, – сказала она, – то уже и не старался от меня что-то скрыть, приходил ко мне и говорил: «Все считают меня классным. Вот посмотри – очередь стоит».

Она также обвинила мужа в сокрытии имущества от нее. «Весь основной капитал, – заявила М.ЧЕРВОНЕНКО, – процентов 95 – у Жени в руках. Деньги им закопаны так глубоко, что я даже не знаю, кто может их найти… А из всего имущества семьи на меня было оформлено до смешного мало: только кое-какая недвижимость. Но теперь он решил, что и этого для меня много». С момента ухода Е.ЧЕРВОНЕНКО в «большую» политику, по словам его супруги, она постоянно развивала семейный бизнес, который они вместе начинали практически с нуля. «Последние семь лет руководила нашим концерном», – заявила М.ЧЕРВОНЕНКО.

Она также отметила, что, насколько ей известно, у ее супруга «могут быть финансовые проблемы в связи с невыполненными обещаниями перед очень влиятельными людьми». «Он обещал уладить их дела, но слово свое не сдержал. Поэтому ему теперь, наверное, очень на руку показать всем, что якобы жена все отобрала, и у него ничего нет», – сказала М.ЧЕРВОНЕНКО.

«Сейчас муж пытается отсудить у меня имущество – дом и квартиру в центре Киева… – утверждает она. – По его приказу в доме отключали свет, газ, воду. В конце концов, Женя приказал охране не пускать меня в дом, и я была вынуждена переехать в квартиру своей мамы».

«Он пообещал оставить ни с чем всю семью. – заявила в интервью М.ЧЕРВОНЕНКО. – Отбирает имущество у моей мамы. Выгнал из квартиры дочь и ее мужа. Представьте, дети вернулись как-то домой, а все замки на дверях поменяны. Когда мы пришли со слесарями, то охранники, дежурившие в подъезде дома, нас просто вытолкали. Тогда мы вынуждены были обратиться в суд».

Газета также напомнила, что М.ЧЕРВОНЕНКО имеет два высших экономических образования – окончила Львовский университет по специальности экономика планирования народного хозяйства и факультет международной экономики Киевского университета. В 2000–2007 гг. руководила концерном «Орлан».