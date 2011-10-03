СМИ: Черновецкий вернулся в Киев

Мэр Киева Леонид Черновецкий, наконец, прилетел. Еще в четверг его заметили на футболе в израильском Тель-Авиве, где играло «Динамо» с «Маккаби», а в субботу он приземлился в «Борисполе». На футболе, как сообщают израильские журналисты, он сидел в вип-ложе, а чтобы его не заметили, покинул трибуну еще до окончания матча. Такую же цель, видимо, он преследовал, и когда приземлился в «Борисполе». По данным газеты «Сегодня», в зале официальных делегаций он подошел к паспортному контролю в спортивном костюме и кепке, которая закрывала почти все лицо. А после того, как как в документе поставили штамп, быстро сел в ожидавшую его машину — и был таков. Официально в зале официальных делегаций журналистам отказались комментировать эту тему: «Это личная информация».

Близкое окружение мэра подтверждает, что Черновецкий в Киеве. Говорят, он приехал из Израиля (в основном он находился на Святой Земле и в Грузии), чтобы решить вопросы, связанные с разводом — в первую очередь, с дележом миллионов. Как известно, заседание суда о расторжении брака Черновецкого с Алиной Айвазовой запланировано на 21 октября. «И еще, насколько я знаю, Леня все же хочет идти в парламент. Так что, может, сейчас, бурную деятельность развернет», — говорит близкий друг семьи.

В КГГА говорят, что мэра не ждут. «Никаких мероприятий с его участием не предвидится, что вы, кто его туда пустит», — говорят источники в администрации. Самого Черновецкого тут встречают крайне редко: «Он приходит только, чтобы подписать документы, у него даже секретарши не осталось. Причем даже подписывать решения сессии не торопится, его все время приходится подгонять, но он просит не беспокоить». Напомним, исчез с горизонта Черновецкий в ноябре прошлого года, как только указом президента были разделены полномочия мэра и главы КГГА. В июле СМИ сообщили, что у мэра израильское гражданство. Но это и он, и его супруга опровергли.