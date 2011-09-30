На Банковой установили жесткие нормативы для скорой помощи

Со следующего года в машинах скорой помощи появятся необходимые лекарства. По крайней мере, так обещают в Администрации Президента. Первый заместитель главы ведомства Ирина Акимова говорит, что на это в госбюджете предусмотрели свыше 300 миллионов гривен. По словам Акимовой, скорая будет работать эффективнее. Кроме того, в рамках медицинской реформы планируют создать Единый центр экстренной помощи.

"Выставлены очень жесткие требования: это десять минут, чтобы доехать по городу, двадцать минут - доехать по сельской местности. Выполнить такие требования можно только тогда, когда эта помощь хорошо организована", - заявила Акимова.

"Подробности"