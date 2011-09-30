Нардеп рассказал, что брезгует лечиться в «Феофании»

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Валерий БАРАНОВ (фракция Народной партии) считает, что нынешний уровень бюджетного финансирования медицинского обслуживания чиновников и спецсанаториев не дает представителям власти возможности получить качественные медицинские услуги.

Об этом В.БАРАНОВ сказал в интервью газете “По-українськи”, добавив: “Я за то, чтобы все это продать и забыть, как кошмарный сон”.

“Я тоже не понимаю, что такое ГУД (Государственное управление делами, ведающее государственными резиденциями, санаториями, угодьями для должностных лиц самого высокого ранга), и зачем мы это содержим. Президенту этот хлам не нужен, и он им не пользуется. Половина депутатов никогда в эти санатории не ездили и ездить не будут”, - добавил он.

В.БАРАНОВ привел пример с обслуживанием больных в больнице «Феофания». “Когда поломал пальцы на руке и сходил в "Феофанию", то там простоял час в очереди, плюнул и пошел в частную больницу”, - сказал он.

“Потом ходил туда с сердцем. Увидел, чем меня собираются лечить, развернулся и поехал на операцию в Израиль”, - добавил председатель комитета.

На вопрос, почему же тогда парламент не примет решение о ликвидации привилегий для чиновников, В.БАРАНОВ отметил: “Такое постановление в Раде не пройдет. Большинство депутатов имеют преклонный возраст, сидят там с 1990-х. Не думаю, что они проголосуют против личных интересов”.

В то же время, по его мнению, сократить бюджетные затраты на оплату льгот для высокопоставленных должностных лиц и чиновников необходимо для того, чтобы не раздражать простых людей.

Комментируя ситуацию относительно неудовлетворения местными органами власти показателями, предусмотренными проектом бюджета-2012, В.БАРАНОВ заметил, что эта ситуация повторяется уже десятки лет.

“Государство тупо не финансирует делегированные самоуправлению полномочия — зарплату работникам образования, культуры, медицины, соцзащиты. И не только потому, что денег нет. Но и потому, что все поколения людей, которые сидели в этом здании (в Верховной Раде - УНИАН), напринимали кучу законов, которые теперь ни у кого нет мужества отменить. У нас каждый третий - льготник”, - добавил он.

При этом председатель профильного комитета подверг критике закон о льготах для «детей войны». «Что такое «дети войны»? Это Александр МОРОЗ их придумал. А где взять 13 миллиардов для них? Моя мама, ей 87 лет, ее гоняли в Германию, спрашивает: "Какой вклад в победу внесли дети войны?". Давайте "внуков войны" придумаем”, - сказал В.БАРАНОВ.

По его словам, “людей обманули, и они сейчас возмущаются, ходят по судам”.

По мнению председателя комитета, государство должно отменить льготы для «детей войны» или хотя бы проверить данные всех людей, которые пользуются этими льготами.

Говоря о льготах для воинов-афганцев, В.БАРАНОВ отметил: “Я не говорю, что у афганцев нужно забрать социальные гарантии. Нужно провести инвентаризацию”. По его словам, нужно “набраться мужества и сказать: "Стоп, ребята!". Есть святое — участники боевых действий, чернобыльцы, инвалиды-калясочники. Все другие — имеете руки-ноги, идите зарабатывайте. А государство должно создать условия для этого”.

Справка УНИАН. В проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду, дефицит бюджета, по сравнению с плановым показателем на 2011 год, сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.

Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в частности доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительство намерено затраты госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в частности расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.