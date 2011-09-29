Оппозиция призвала ЕС блокировать счета Януковича и его окружения
22:16, 29 сентября 2011Политика
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Арьев и Павловский тоже в Варшаве
Оппозиция призвала руководство Европейского Союза перейти к конкретным действиям в отношении украинской власти в ответ на сворачивание демократических процессов в Украине.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир АРЬЕВ.
«Провели с Андреем ПАВЛОВСКИМ пресс-конференцию в Варшаве. Призвали руководство ЕС перейти от разговоров с ЯНУКОВИЧЕМ к конкретным действиям - блокировка счетов окружения и запрещение на въезд высокопоставленным лицам, судьям и прокурорам», - написал В.АРЬЕВ.
Он также сообщил, что оппозиция «обратится к европейцам с предложением бойкотировать Евро-2012 из-за грубых нарушений прав человека и заключения лидеров оппозиции».
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