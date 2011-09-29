Тимошенко: судья выбирает - или сам пойдет в тюрьму, или меня отправит

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что судебный приговор по ее делу будет вынесен уже на будущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-премьер заявила во время сегодняшних дебатов в Печерском райсуде.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что из достоверных источников знает о том, что приговор будет обвинительным, потому что перед судьей Печерского райсуда Родионом КИРЕЕВЫМ поставлена такая задача.

«Но я не знаю, что вы будете делать со всем этим хламом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, указывая на материалы дела.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это будет приговор не ей, а всей системе правосудия и силовым структурам.

Кроме того, сказала она, «это будет клеймо на лбу ЯНУКОВИЧУ, что он является диктатором».

Она также отметила, что обвинительный приговор поставит под сомнение возможность подписания соглашения об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что судья Р.КИРЕЕВ и прокуроры по делу являются только исполнителями «креатива» В.ЯНУКОВИЧА. «Возможно, перед судьей будет стоять дилемма, или он сам пойдет в тюрьму, или меня отправит, или, возможно, он лишится судейской мантии, или ему нужно вынести обвинительное заключение», - сказала экс-премьер-министр.

Экс-премьер-министр Украины заявила, что ни при каких основаниях она не обратится за помилованием к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Она отметила, что команда В.ЯНУКОВИЧА рассматривает как один из вариантов указ о помиловании впоследствии. В то же время, по ее словам, законодательство изменилось, и за помилованием осужденное лицо должно обращаться к Президенту.

«Я ни при каких основаниях не обращусь, потому что это будет признанием диктатуры, и пусть он такие планы не строит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.