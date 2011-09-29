Тимошенко объяснила, почему произносит свою речь стоя

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что во время подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией действовала законно, логично и эффективно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время дебатов в Печерском райсуде Киева, который рассматривает возбужденное в отношении нее уголовное дело по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«На десятую годовщину Независимости (Украины) тогдашний Президент КУЧМА меня поместил в такую же тюрьму, он меня поместил за то же самое, за то, что, решая вопросы и проблемы людей, я тогда очень серьезно «отодвинула» все финансовые интересы олигархии, которая уже на тот момент господствовала в стране. Сейчас, на 20-ю годовщину Независимости, я в той же камере, в той же тюрьме и за то же – за то, что, будучи премьер-министром, я достаточно четко «подвинула» коррупционные интересы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер убеждена, что уже через год ко Дню Независимости Украины ситуация в государстве кардинально изменится. «Нужно эту традицию менять во главе с президентами, которые полностью организовывали коррупцию в Украине, во главе с некоторыми премьер-министрами Украины, которые становятся во главе коррупции, и, к сожалению, с помощью силовых структур… Поэтому я думаю, что на следующий не юбилей, а годовщину Независимости, будет все так, как должно быть, на своих местах», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что в должности премьер-министра в 2009 году действовала законно, логично и эффективно. По словам экс-премьера, если бы тогдашняя ситуация с поставками и транзитом газа из России повторилась, то она поступила бы так же, как поступила в начале 2009 года.

«Если на этом этапе следствия предусмотрено только вынесение приговора, нужно выносить оправдательный приговор и закрывать эту позорную для Украины «лавочку», которая называется судебный процесс по рассмотрению уголовного дела. Но шоу продолжается...», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также обратила внимание на то, что прямая трансляция из зала судебных заседаний осуществлялась лишь для донесения до общества позиции Генеральной прокуратуры.

«Если бы люди все слышали и видели, мне кажется, что они уже давно бы эту власть вынесли с потрохами и судьями, и с такими прокурорами. Люди лишены права в прямой трансляции за всем этим абсурдом наблюдать», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В дальнейшем экс-премьер заявила, что продолжит свою речь, стоя, но не из-за уважения к суду, а чтобы выразить свое уважение к общественности.