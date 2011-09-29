Уровень преступности на Киевщине ниже, чем по стране в целом

Прокурор Киевской области Михаил ВИТЯЗЬ заявляет, что уровень преступности в Киевской области ниже, чем общегосударственный.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Прокуратуры Киевской области.

В частности, такое заявление прокурор сделал, опровергая данные Международного центра перспективных исследований. МЦПИ, ссылаясь на результаты первого послекризисного исследования качества жизни в Украине, отмечал, что в Киевской области зарегистрировано «30 убийств на 100 тыс. населения, что можно сравнить с уровнем преступности в одной из наиболее криминальных стран мира – Ямайке».

Как отмечает М.ВИТЯЗЬ, «по данным Главного управления МВД Украины в Киевской области, на протяжении 2010 года на территории Киевской области было зарегистрировано 84 преднамеренных убийства, что составляет в абсолютных числах 5 на 100 тыс. населения (а не 30 на 100 тыс., как подается вашим Центром)».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября 2011 года журнал WEEKLY.ua опубликовал рейтинг украинских регионов «Где в Украине жить хорошо». В нем приводились данные исследования МЦПИ. Комментируя заявление прокурора Киевской области, в журнале нам сообщили: «В материале «Где в Украине жить хорошо», который был напечатан в №34 (77) от 09–15.09.2011, была размещена неточная информация о количестве преднамеренных убийств в Киевской области, предоставленная Международным центром перспективных исследований. Согласно данным ГУ МВД Украины в Киевской области, этот показатель за 2010 год для области составил 5 убийств на 100 тыс. населения, что меньше, чем по стране в целом. МЦПИ и редакция приносят извинения за неточность».