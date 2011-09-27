Депутаты БЮТ освистали прокурора

, огласившего требование обвинения лишить Тимошенко свободы на 7 лет

Киев. 27 сентября. УНИАН. Народные депутаты от БЮТ освистали прокурора Михаила ШОРИНА, который вышел к журналистам сообщить о том, что гособвинение просит 7 лет тюремного заключения для экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор вышел к журналистам, чтобы сообщить, что сторона обвинения потребовала 7 лет заключения для Ю.ТИМОШЕНКО.

В это время депутаты, находящиеся во дворе Печерского суда, скандировали: «Брехун, ганьба!». Прокурор после короткого заявления вернулся в здание суда.

Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО вплотную приблизились к арке, ведущей к зданию суда. Они скандируют: «Банду долой!» и держат флаг Украины.

При этом сотрудники милиции заблокировали вход в арку.