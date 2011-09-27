Депутаты БЮТ освистали прокурора
Милиции заблокировали вход в суд
, огласившего требование обвинения лишить Тимошенко свободы на 7 лет
Киев. 27 сентября. УНИАН. Народные депутаты от БЮТ освистали прокурора Михаила ШОРИНА, который вышел к журналистам сообщить о том, что гособвинение просит 7 лет тюремного заключения для экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, прокурор вышел к журналистам, чтобы сообщить, что сторона обвинения потребовала 7 лет заключения для Ю.ТИМОШЕНКО.
В это время депутаты, находящиеся во дворе Печерского суда, скандировали: «Брехун, ганьба!». Прокурор после короткого заявления вернулся в здание суда.
Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО вплотную приблизились к арке, ведущей к зданию суда. Они скандируют: «Банду долой!» и держат флаг Украины.
При этом сотрудники милиции заблокировали вход в арку.