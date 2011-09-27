Тимошенко поняла, кто хочет захапать украинскую ГТС

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что в результате создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины часть ГТС перейдет в собственность людей из окружения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам во время технического перерыва в заседании Печерского райсуда Киева, который рассматривает дело в отношении нее по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«Сегодня, по сути, уже перешли к присвоению этой газотранспортной системы. И я убеждена, что после всех манипуляций с газотранспортной системой часть этой собственности очутится у семей, которые сегодня как раз возглавляют государство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер предупредила всех участников такой «манипуляции» о будущей ответственности.

«Эта власть уйдет, сомнений нет, и газотранспортная система, и земля под Черноморским флотом, и шельф Черного моря, безусловно, будут восстановлены в собственности государства, и потому советую всем, кто принимает участие каким-либо образом в авантюре по разрушению главной собственности государства - газотранспортной системы – хорошо над этим подумать», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что в свое время инициировала принятие закона о невозможности передачи газотранспортной системы в концессию или проведения ее приватизации.

«Это самая большая, самая ценная собственность, которая, в том числе, обеспечивает для Украины энергетическую безопасность, и, в том числе, - газ собственной добычи для населения Украины», - отметила она.

«Если сравнить ценовые параметры, по которым строится «Северный поток», «Южный поток», а также газопровод «Набукко», то можно сейчас в этих рыночных условиях сделать вывод, что наша газотранспортная система стоит более 200 млрд. евро. И то, что сейчас под прикрытием якобы невыгодных газовых контрактов, после того как сдали вопрос Черноморского флота, перешли к сдаче газотранспортной системы. И то, что сейчас они, по сути, лишают Украину права собственности на объект стоимостью более 200 млрд. евро - это бюджет Украины за пять лет, - я думаю, это и является настоящим преступлением, которое сегодня совершается», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой с участием Европейского Союза.