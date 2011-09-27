Азаров напридумывал себе планов на 5 лет вперед

Правительство Украины поддерживает развитие науки и инновационных технологий как основу развития экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время открытия Международного инновационного форума стран СНГ -2011.

Он сообщил, что в 2011 году правительство приняло достаточно амбициозную Программу развития инвестиционной и инновационной деятельности в Украине до 2015 года, которая будет реализовываться в два этапа.

По его словам, на первом этапе (2011-2012 гг.) внедрения программы правительство уделит внимание концентрации ресурсов на развитии базовых отраслей экономики (топливно-энергетический, авиапромышленный, жилищно-коммунальный, машиностроительный комплексы, а также транспортная инфраструктура). «Будут созданы так называемые точки роста, которые станут базой для инновационного развития других отраслей», - отметил премьер.

На втором этапе (2013-2015 гг.), сообщил Н.АЗАРОВ, правительство планирует сконцентрировать ресурсы в тех секторах, которые «определят лицо экономики будущего нашей страны» (космическая отрасль, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии, фармацевтика, медицинская техника).

При этом глава правительства подчеркнул, что на сегодняшний день имеются «все условия и возможностями, чтобы отечественная техника, особенно медицинская, диагностическая, лечебная, заняла достойное место в наших больницах, клиниках, научно-исследовательских центрах».

По словам Н.АЗАРОВА, параллельно правительство будет реализовывать Программу развития инновационной инфраструктуры.

«Правительство поддерживает развитие прикладной науки, в основу которой войдут лучшие достижения национальной фундаментальной науки», - сказал он.

При этом премьер отметил, что в стране проводится целый ряд реформ в экономике в направлении внутреннего рынка и определения четкого вектора глобализации, исходя из виденья Украины как постиндустриального государства.

“За эти 5 лет мы должны в корне изменить нашу страну. Основную ставку мы должны сделать на интеллект и инновации», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.