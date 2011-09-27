Тимошенко с Киреевым не поделили пульт от кондиционера

Государственное обвинение по газовому делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО считает, что вина подсудимой полностью доказана во время судебного следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в суде представитель государственного обвинения Лилия ФРОЛОВА.

«Несмотря на возражение подсудимой, государственное обвинение считает, что вина подсудимой полностью доказана показаниями свидетелей, исследованием доказательств, выводами экспертов», - сказала Л.ФРОЛОВА.

В настоящее время государственное обвинение почти 50 минут зачитывает резолютивную часть своего обвинения, что является частью дебатов. Во время зачитывания Л.ФРОЛОВА заявила, что при изучении доказательств было четко установлено, что Ю.ТИМОШЕНКО, действуя в личных интересах и желая создать себе позитивный имидж, согласилась на подписание невыгодных газовых соглашений. По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО проявила свою безответственность, что привело к непредсказуемым последствиям в виде увеличения расходов на покупку газа.

Во время зачитывания резолютивной части защитники Ю.ТИМОШЕНКО обратились с просьбой к судье Р.КИРЕЕВУ выключить кондиционер, который находится над Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ отметил, что его подзащитная только недавно перенесла простуду.

В свою очередь Р.КИРЕЕВ отметил, что кондиционер не направлен на Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, включение обоих кондиционеров обусловлено необходимостью кондиционирования в помещении из-за избыточного количества людей. «Я не могу сидеть под кондиционером», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, однако это не повлияло на Р.КИРЕЕВА и он так и не распорядился выключить кондиционер.

Сейчас Л.ФРОЛОВА продолжает зачитывание резолютивной части обвинения.