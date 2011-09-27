В суде, где слушается дело Тимошенко, погас свет
17:05, 27 сентября 2011Политика
2005
Объявили перерыв
В заседании суда по рассмотрению дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен технический перерыв на 20 мин – в связи с тем, что выключился свет.
Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления представителя государственного обвинения – прокурора Лилии ФРОЛОВОЙ в зале неожиданно погас свет, и судья Родион КИРЕЕВ объявил технический перерыв.
В настоящее время электричество отсутствует во всем здании Печерского районного суда.
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