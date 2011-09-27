В суде, где слушается дело Тимошенко, погас свет

17:05, 27 сентября 2011
Политика
2005

Объявили перерыв

В заседании суда по рассмотрению дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен технический перерыв на 20 мин – в связи с тем, что выключился свет.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления представителя государственного обвинения – прокурора Лилии ФРОЛОВОЙ в зале неожиданно погас свет, и судья Родион КИРЕЕВ объявил технический перерыв.

В настоящее время электричество отсутствует во всем здании Печерского районного суда.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter