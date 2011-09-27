Клинтон и Грищенко подтвердили стратегическое партнерство США и Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины и США Костянтин Грищенко и Хиллари Клинтон подтвердили стратегическое партнерство двух стран во время подписания Меморандума о взаимопонимании в сфере ядерной безопасности в Нью-Йорке.

В своих выступлениях, текст которых распространил Госдепартамент США, они также высказались на тему демократии в Украине. "Как мы знаем, демократии строятся на системе "сдержек и противовесов", справедливых и беспристрастных институтах, независимости судебной системы, умном избирательном законодательстве, а также независимых СМИ и гражданском обществе, - сказала Х.Клинтон - Мы считаем, что Украина находится на пути к достижению этих целей, и призываем продолжать продвигаться вперед".

При этом госсекретарь США подчеркнула, что правительство должно избегать любых действий, которые могут взорвать демократию и верховенство закона или участие в политической деятельности и конкуренцию. "Мы считаем, что Украина будет перебывать на пороге достижения стабильной, функционирующей демократии, которая будет способствовать ее процветанию и безопасности, укреплять ее отношения со своими партнерами и соседями, и предоставит больше возможностей для украинских граждан", - цитирует Укринформглаву внешнеполитического ведомства США.

В свою очередь министр иностранных дел Украины заявил: "Я хотел бы подчеркнуть, что для нас Соединенные Штаты были на протяжении последних 20 лет и будут основным стратегическим партнером в глобальной экономике и в мировой политике, где много рисков возникает внезапно и требуют быстрой реакции со стороны международного содружества". Как отметил К.Грищенко, в Украине понимают, что демократия несет с собой полную ответственность для тех, кто был избран или назначен на высокие должности.