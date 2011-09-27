Адвокаты просят немедленно увезти Луценко в больницу

Адвокаты просят Печерский районный суд г. Киева немедленно решить вопрос о госпитализации для лечения экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством к председательствующему на судебном процессе судье Сергею ВОВКУ сегодня во время заседания обратился адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ.

«У нас есть ходатайство о госпитализации Ю.ЛУЦЕНКО в соответствующее специализированное медицинское учреждение, потому что судом постоянно не удовлетворяются наши ходатайства об изменении меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья нашего подзащитного», - отметил он.

Поэтому адвокат попросил суд «вынести постановление о немедленном помещении Ю.ЛУЦЕНКО в Киевскую больницу скорой помощи».