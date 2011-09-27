Луценко обозвал прокуроров «гопниками»

Адвокаты просят Печерский районный суд Киева изменить бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, свое ходатайство адвокаты мотивируют выводами комиссии Министерства здравоохранения Украины.

По словам адвоката Алексея БАГАНЦА, основываясь на последних результатах обследований врачебной комиссии, в случае продолжения нахождения Ю.ЛУЦЕНКО в условиях СИЗО и отсутствия лечения, состояние его здоровья ухудшится.

Кроме уже известных у министра болезней, как отметил адвокат, врачи выявили и некоторые новые. У экс-министра также зафиксировали уменьшение содержания в крови лейкоцитов и тромбоцитов.

«Болезни моего подзащитного продолжают прогрессировать, и состояние его здоровья на сегодняшний день является критическим… Нахождение Ю.ЛУЦЕНКО в СИЗО ставит под угрозу его жизнь», - подчеркнул адвокат.

При этом он обратил внимание суда на то, что в течение последнего времени сторона защиты экс-министра неоднократно обращалась к руководству следственного изолятора с просьбой проинформировать, какое лечение за последние 4 месяца в условиях СИЗО предоставлялось Ю.ЛУЦЕНКО. Однако ответа на все запросы не последовало.

В свою очередь прокурор Виктор КЛИМЕНКО в своем комментарии, направленном против удовлетворения судом заявленного ходатайства, заявил, что «адвокат БАГАНЕЦ в очередной раз пытается ввести суд в заблуждение», не предоставив суду доказательств, которые подтверждают наличие у Ю.ЛУЦЕНКО болезней, которые могут быть основанием для освобождения его из-под стражи.

Также В.КЛИМЕНКО отметил, что со стороны руководства СИЗО в адрес суда не поступало каких-либо заявлений, обосновывающих необходимость изменения экс-министру меры пресечения.

Исходя из сказанного, прокурор отметил, что результаты обследования Ю.ЛУЦЕНКО медицинской комиссией Минздрава исключают изменение для него меры пресечения.

«Поэтому прошу отклонить ходатайство адвоката А.БАГАНЦА как незаконное и необоснованное», - заявил В.КЛИМЕНКО.

Другой представитель стороны обвинения прокурор Дмитрий ЛОБАНЬ также поддержал позицию своего коллеги, отметив, что, на его взгляд, имеет место очередная попытка защиты переложить на суд неприсущие ему решения, принимать которые полномочны медицинские работники.

В свою очередь представители стороны защиты напомнили суду о письме Президента Украины, копия которого размещена на его официальном сайте, в котором тот, обращаясь к руководителям правоохранительных органов, судебной системы, призывает их пересмотреть целесообразность содержания под стражей лиц, здоровью которых угрожает опасность.

В своем выступлении в поддержку заявленного ходатайства Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к суду и прокурорам, сказал: «Я хочу, чтобы эта веселая гоп-компания (три прокурора, поддерживающие обвинение – УНИАН) предоставила документы, на которых они обосновывают свою позицию о моем состоянии здоровья, поскольку… вот эти трое «гопников» в очередной раз говорят, что нет оснований для изменения мне меры пресечения. А на каких основаниях я тогда содержусь?».

В контексте последних своих высказываний он напомнил, что девять месяцев назад, которые истекли вчера с момента его взятия под стражу, ему вменялись отказ признавать свою вину и нежелание знакомиться с материалами дела.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сторона обвинения «продолжает заниматься словоблудием, в то время когда вчера у меня истекло девять месяцев содержания под стражей».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что огорчают заявления начальника Пенитенциарной службы Украины относительно, по его словам, отсутствия нарушений условий содержания под стражей задержанных.

В контексте этого экс-министр посоветовал руководителю службы больше внимания уделять своим подопечным, заявив, что некоторые из них в Барышевском районе Киевской области «избили до полусмерти и закопали живьем человека».

Возвращаясь к заявленному ходатайству, экс-министр подчеркнул, что прекрасно понимает рамки любого украинского суда и степень его зависимости от власти.

«Я не выступаю против, Ваша честь, удовлетворения ходатайства, но не верю… Если все-таки такой команды (освободить – УНИАН) не поступило, давайте продолжим заседание и заслушаем еще двух свидетелей, которые расскажут, как их принуждали дать показания».

На данный момент суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по данному ходатайству.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября супруга Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него обнаружен цирроз печени.

После этого экс-министра несколько раз обследовали врачи.

22 сентября, по данным пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, специалисты Министерства здравоохранения через руководство Киевского СИЗО предоставили Ю.ЛУЦЕНКО результаты обследования состояния его здоровья. Состояние здоровья заключенного членами комиссии признано удовлетворительным, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершенное работником правоохранительного органа.