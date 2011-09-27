Партия регионов пополнится Литвином?

Переговоры о слиянии Народной партии (НП), возглавляемой председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ, и Партии регионов (ПР), чьим почетным лидером является Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, практически завершены, утверждают источники издания "КоммерсантЪ-Украина".

Как пишет газета в своем сегодняшнем номере, на прошлой неделе В.ЛИТВИН сообщил главам региональных организаций НП о том, что эти политические силы объединятся, а сам он станет заместителем председателя Партии регионов. Источники "Коммерсанта" уверены, что именно этим объясняются участившиеся в последнее время резкие выпады спикера в адрес правительства и отдельных представителей Администрации Президента.

Издание напоминает, что конфликт между представителями законодательной и исполнительной власти разгорелся в минувшую пятницу, когда спикер из-за неявки большинства министров в сессионный зал парламента отказался проводить "час вопросов к правительству" и предложил пришедшим представителям Кабмина покинуть парламент. Вчера В.ЛИТВИН заявил, что направил в Кабинет министров письмо, в котором обращает внимание правительства "на необходимость уважительного отношения к парламенту".

Издание отмечает, что письмо на имя премьера — не первый критический выпад В.ЛИТВИНА в адрес представителей властных структур. На прошлой неделе в пресс-службе ВР жестко раскритиковали советника Президента - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анну ГЕРМАН, упрекнувшую парламент в нежелании урезать пенсии прокурорам и судьям.

Агрессивный стиль поведения спикера объясняется тем, что договоренность о слиянии Народной партии и Партии регионов уже фактически достигнута, утверждают источники "Коммерсанта" в Народной партии, а "Владимир Михайлович входит в роль заместителя председателя Партии регионов".

Газета напоминает, что о возможном объединении "народников" и "регионалов" В.ЛИТВИН заявил еще 21 августа, подчеркнув, что этот вопрос "должен решаться на основе диалога".

Источник «Коммерсанта» отметил, что 22 сентября на собрании всех региональных руководителей партии В.ЛИТВИН заявил: "Мы не будем объединяться, поглощаться, а именно вольемся (в Партию регионов)". "Окончательное решение будет принято после голосования за закон "О выборах народных депутатов", - резюмировал источник.

Заместитель председателя фракции НП Олег ЗАРУБИНСКИЙ отрицает факт проведения этой встречи, однако он не стал скрывать, что вопрос объединения его политической силы с ПР обсуждается.

Тем временем в Партии регионов более открыто говорят о перспективе слияния. "Мы исходим из интересов страны, а стране нужна максимальная консолидация политических сил — для того, чтобы была такая же стабильность, как в России», — заявил газете первый заместитель главы фракции ПР Михаил ЧЕЧЕТОВ.