Платини: Я извиняюсь, но у себя дома я не смотрю харьковские телеканалы

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ пообещал передать Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ письмо от харьковских журналистов о проблемах выхода в эфир местных оппозиционных телеканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ПЛАТИНИ пообещал сделать это после того, как в понедельник на брифинге в Харькове журналист агентства теленовостей АТН пожаловался на проблемы и вручил ему письмо с просьбой лично передать главе Украинского государства..

«Как вы относитесь к тому, - спросил журналист, - что в Харькове - городе, который будет принимать Евро-2012, сейчас активно идет наступление на свободу слова и другие права человека, конкретно - от телеэфира отключены все телеканалы в Харькове, которые позволяли себе критиковать местную власть?.. Вы сказали, что у вас завтра обед с Президентом Украины, и если вы позволите, я вам вручу письмо от журналистов, и если сможете, задайте ему этот вопрос».

Президент УЕФА сказал, что передаст письмо В.ЯНУКОВИЧУ. «Мой ответ таков: я завтра отдам письма Президенту. Я извиняюсь, но у себя дома в Швейцарии я не смотрю харьковские телеканалы. Я очень за права человека, мы очень много делаем в социальной сфере во всем мире, но мы не можем все делать. Но завтра я отдам письмо Президенту», - сказал М.ПЛАТИНИ.

Я сообщал УНИАН, 26-27 сентября в Украине находится официальная делегация УЕФА во главе с М.ПЛАТИНИ. Вчера, 26 сентября, М.ПЛАТИНИ проинспектировал готовность к Евро-2012 принимающих городов Львова, Донецка и Харькова. Сегодня он посетит Киев.